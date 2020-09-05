Псковский губернатор: Новые главврачи Денис Сачков и Дмитрий Жгун – профессионалы своего дела

15:48, 05 сентября 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе видеообращения к жителям региона, опубликованном в Instagram, рассказал о новых назначениях в системе здравоохранения, которые произошли на этой неделе.

«Экс-заместитель председателя комитета по здравоохранению Денис Сачков стал главным врачом Станции скорой помощи. А и. о. главного врача Новосокольнической больницы назначен Дмитрий Жгун», – отметил губернатор.

Он подчеркнул, что новые назначенные главврачи – специалисты с большим опытом работы и настоящие профессионалы своего дела. «Искренне желаю им успеха и удачи на этих ответственных должностях», – заключил Михаил Ведерников.

1 сентября нового главного врача службы скорой медицинской помощи региона Дениса Сачкова представили коллективу. Он окончил Смоленский медицинский институт, затем приехал в Псковскую область и работал главврачом Пушкиногорской районной больницы. С 2012 года был заместителем председателя регионального комитета по здравоохранению.

А 2 сентября коллективу Новосокольнической межрайонной больницы представили нового и. о. главного врача учреждения Дмитрия Жгуна. Он является уроженцем Новосокольников. После окончания в 2005 году Военно-медицинской академии по специальности «лечебное дело» в Санкт-Петербурге проходил обучение в интернатуре по специальности «терапия». С 2012 года работает в Новосокольнической больнице. До назначения и. о. главврача заведовал терапевтическим отделением Новосокольнической больницы.