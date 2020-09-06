Спартак, спасенный псковичами, нашел дом

20:42, 06 сентября 2020, ПАИ

Кота, страдавшего от раны с опарышами, приютила сотрудница клиники, посещавшая его во время лечения.

Об этом рассказали сегодня в Instagram псковской «Зоозащиты».

«Спартак самый измученный кот, который попал к нам в приют. Самый терпеливый и самый благодарный. То, КАК поддержали несчастного кота неравнодушные люди, достойно ВОСХИЩЕНИЯ! Была собрана огромная сумма на операции (у Спартака их было уже три и предстоит ещё одна), на лечение, реабилитацию!», - говорится в сообщении организации.

Коту-инвалиду с переломанным тазом и конструкциями в лапах очень повезло, считают сотрудники «Зоозащиты». Они могли лишь мечтать о том, чтобы рядом со Спартаком всегда был врач. И чудо произошло!

«Наверное за страдания, выпавшие на долю Спартака, судьба подарила ему надежный тыл, добрейших хозяев и возможность быть под присмотром специалистов… Впереди у Спартака ещё одна операция и долгая счастливая жизнь в своем доме на любимом диване в обнимку с любимыми хозяевами», - рассказывают в «Зоозащите» и благодарят всех, кто принял участие в спасении Спартака.

Собранных средств хватило и Спартаку, и ещё четырем животным, которые получили полноценную диагностику и лечение, благодаря «кошельку» кота.

Ранее ПАИ рассказывало о болезни Спартака и ходе его лечения.