О состоянии кота Спартака после операции рассказали псковские зоозащитники

22:36, 19 июля 2020, ПАИ

Кот Спартак, прооперированный 14 июля, уже может сидеть. Как сообщили сотрудники псковской организации «Зоозащита» в группе в соцсети «ВКонтакте», животное потихоньку восстанавливается после тяжёлой раны и операции в ветеринарной клинике.

«Уже может сесть, как положено коту, – рассказали общественники. – Пока очень сложно сходить в туалет».

Сотрудники организации отмечают, что аппетит у Спартака хороший. Швы заживают хорошо, и дренажи чистые. Пока ещё остаются проблемные участки, на которых кожа, возможно, не приживётся, отмечают зоозащитники. Но под этими участками уже формируется новая кожа.

«В целом Спартак молодец! Как же хочется увидеть его играющим с друзьями. Подождём. Ещё чуть-чуть», – подытожили заботящиеся о нём сотрудники «Зоозащиты».

В конце июня кот Спартак поступил в «Зоозащиту» с огромной раной на боку, в которой завелись опарыши. Когда кота привезли в клинику, даже ассистенту врача стало плохо, рассказывали зоозащитники. Животное терпеливо ждало операцию, которая состоялась 14 июля. Пять часов питомец лежал на операционном столе. Ранее псковичи собрали 100 тысяч рублей на лечение кота Спартака, деньги поступали в организацию даже после закрытия сбора.

«Спартак всё терпит. Его жизнестойкости, терпению, доброжелательности можно учиться и брать пример», – отмечают волонтёры.