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Общество

815 человек умерли от коронавируса в граничащих с Псковской областью странах

76 992 человека заразилось коронавирусом в граничащих с Псковской областью странах – в Эстонии, Латвии и Белоруссии. Зарегистрировано 815 летальных исходов, сообщают медицинские службы трёх стран.

По состоянию на 7 сентября в Эстонии общее количество заболевших достигло 2 532 человек, погибли – 64. В Латвии 1 429 человек было инфицировано коронавирусом, погибли – 35. В Белоруссии коронавирусом заразились 73 031 человек, погибли – 716.

По последним данным, в мире коронавирусом заразилось более 27,2 млн человек, свыше 19,3 млн – выздоровело, более 887 тысяч – умерло. В России коронавирусом заболело 1 030 690 человек, 843 277 – выздоровело, 17 871 – умер. В Псковской области выявлено 4 812 случаев заражения коронавирусом, 3 527 человек выздоровело, 65 – умерло.

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В девяти муниципалитетах Псковской области продолжает расти статистика коронавируса Ещё 20 человек заразились коронавирусом в Псковской области 815 человек умерли от коронавируса в граничащих с Псковской областью странах 4812 человек заразились коронавирусом в Псковской области Более 210 тысяч человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса Поставка вакцины от коронавируса в регионы начнется на следующей неделе Уровень заболеваемости коронавирусом в Псковской области превышает общероссийский 916 человек заразились коронавирусом в Великих Луках Ещё семь человек заболели коронавирусом в Пскове Более 5 тысяч человек заразились коронавирусом в России за сутки
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