815 человек умерли от коронавируса в граничащих с Псковской областью странах

20:36, 07 сентября 2020, ПАИ

76 992 человека заразилось коронавирусом в граничащих с Псковской областью странах – в Эстонии, Латвии и Белоруссии. Зарегистрировано 815 летальных исходов, сообщают медицинские службы трёх стран.

По состоянию на 7 сентября в Эстонии общее количество заболевших достигло 2 532 человек, погибли – 64. В Латвии 1 429 человек было инфицировано коронавирусом, погибли – 35. В Белоруссии коронавирусом заразились 73 031 человек, погибли – 716.

По последним данным, в мире коронавирусом заразилось более 27,2 млн человек, свыше 19,3 млн – выздоровело, более 887 тысяч – умерло. В России коронавирусом заболело 1 030 690 человек, 843 277 – выздоровело, 17 871 – умер. В Псковской области выявлено 4 812 случаев заражения коронавирусом, 3 527 человек выздоровело, 65 – умерло.