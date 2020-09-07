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Общество

1554 человека заразились коронавирусом в Пскове

В Пскове за сутки выявили четыре случая заражения коронавирусом, общее число заболевших в областном центре достигло 1554. Статистику по региону опубликовал в своем Instagram губернатор Михаил Ведерников.

Новые случаи заражения за прошедший день выявили в девяти муниципалитетах Псковской области. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировали в Великих Луках – 9 инфицированных. Всего в южной столице региона 925 человек заболели COVID-19.

Общее число заболевших в Псковской области достигло 4832, побороли коронавирусную инфекцию 3527 человек. Скончалось 65 пациентов.

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Глава ВОЗ призвал готовиться к новой пандемии 1554 человека заразились коронавирусом в Пскове В девяти муниципалитетах Псковской области продолжает расти статистика коронавируса Ещё 20 человек заразились коронавирусом в Псковской области 815 человек умерли от коронавируса в граничащих с Псковской областью странах 4812 человек заразились коронавирусом в Псковской области Более 210 тысяч человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса Поставка вакцины от коронавируса в регионы начнется на следующей неделе Уровень заболеваемости коронавирусом в Псковской области превышает общероссийский 916 человек заразились коронавирусом в Великих Луках
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