1554 человека заразились коронавирусом в Пскове

22:20, 07 сентября 2020, ПАИ

В Пскове за сутки выявили четыре случая заражения коронавирусом, общее число заболевших в областном центре достигло 1554. Статистику по региону опубликовал в своем Instagram губернатор Михаил Ведерников.

Новые случаи заражения за прошедший день выявили в девяти муниципалитетах Псковской области. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировали в Великих Луках – 9 инфицированных. Всего в южной столице региона 925 человек заболели COVID-19.

Общее число заболевших в Псковской области достигло 4832, побороли коронавирусную инфекцию 3527 человек. Скончалось 65 пациентов.