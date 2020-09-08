Около 2,5 тыс. человек с коронавирусом в России находятся в палатах интенсивной терапии

16:33, 08 сентября 2020, ПАИ

В России около 2,5 тыс. человек с коронавирусом находятся в палатах интенсивной терапии. Об этом 8 сентября сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время рабочего визита в Архангельск, сообщает ТАСС.

По его словам, актуальность COVID-19 не исчезла. В стационарах остаются почти 90 тысяч человек с коронавирусом.

По последним данным, в России коронавирусом заболело 1 035 789 человек, 850 049 – выздоровело, 17 993 – умерло. В Псковской области выявлено 4 832 случая заражения коронавирусом, 3 527 человек выздоровело, 65 – умерло.