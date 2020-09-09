Более 27,7 млн человек в мире заразились коронавирусом

10:21, 09 сентября 2020, ПАИ

По состоянию на 9 сентября в мире зарегистрировано 27 743 743 случая заражения коронавирусом нового типа COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стали 901 936 человек. Количество выздоровевших – 19 834 769.

Наибольшее количество случаев заражения зарегистрировано в США – 6 514 376. В этой стране от коронавируса умерло 194 037 человек, выздоровело – 3 797 173.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на четвёртом месте. Здесь коронавирусом заболело 1 035 789 человек, 850 049 – выздоровело, 17 993 – умерло. В Псковской области зарегистрировано 4 859 случаев заражения коронавирусом, 3 568 человек выздоровело, 65 – умерло.