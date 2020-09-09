Новый вирус гриппа придет в Псковскую область

12:09, 09 сентября 2020, ПАИ

Этой осенью три новых типа вируса гриппа придут в Псковской область. Иммунитет к ним у населения еще не сформировался. Об этом заявил главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук на пресс-конференции 9 сентября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«В этом году нас ожидает три вируса гриппа, с которыми мы давно не сталкивались. Иммунитета у населения к ним нет», - подчеркнул глава управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Более того, заболеваемость гриппом, по словам Нестерука, наслоится на заболеваемость коронавирусом. «Жить с коронавирусом нам предстоит ближайшие годы, и нам надо привыкать жить в этой сложной ситуации», - сказал он. В связи с этим возрастает важность вакцинации от гриппа.

Кроме того, спикер рассказал, что партии вакцин от COVID-19 уже формируются для регионов.