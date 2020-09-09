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Общество

Более 39,2 млн тестов на коронавирус сделали в России

В России специалисты провели более 39,2 млн тестов на коронавирус. За сутки было сделано 328 тысяч исследований, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.

В стране под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19 остаются 205 384 человека.

По последним данным, в России коронавирусом заболело 1 041 007 человек, 856 458 – выздоровело, 18 135 – умерло. В Псковской области выявлено 4 859 случаев заражения коронавирусом, 3 568 человек выздоровело, 65 – умерло.

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