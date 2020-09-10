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Культура

«Какая химия у нас с Митрий Митричем»: Юлия Пересильд о съемках у Дмитрия Месхиева

Скриншот со страницы Юлии Пересильд в Instagram.

 

Исполнительница главной роли фильма «Хорошие девочки попадают в рай», уроженка Пскова, рассказала об атмосфере на съемочной площадке.

«Всё заканчивается быстро... неделя съёмок... в каком-то безумном режиме. Очень камерная история. 2 человека в кадре. Съемки в квартире одного очень талантливого режиссера (не знаю можно ли говорить). и вот... еду домой (хотя это уже 6-й сапсан за последние 8 дней). И размышляю о том, как же было хорошо... как мы дышали в унисон со съёмочной группой… какая химия у нас с Митрий Митричем... какой прекрасный партнер Алесь... ну, спасибо - эта работа - настоящий творческий подарок к моему 36-летию...», - поделилась актриса на своей странице в Instagram.

Фото со страницы Юлии Пересильд в Instagram / Ivan Mitrevich.

 

Напомним, Дмитрий Месхиев приступил к съемкам своей новой ленты «Хорошие девочки попадают в рай» 31 августа.

Ранее ПАИ сообщало о том, что Юлия Пересильд сыграет роль в новом фильме художественного руководителя Псковского театра драмы, кинорежиссёра Дмитрия Месхиева, а также публиковало воспоминания актрисы о работе с постановщиком.

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