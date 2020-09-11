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Общество

249 автобусов и обновленный парк карет скорой помощи ждут псковичей

Фото с сайта pixabay.com.

Модернизация стала возможна благодаря поддержке Минпромторга РФ, сообщают в администрации Псковской области.

Во время встречи Михаила Ведерникова и Дениса Мантурова стало известно, что автобусы поступят до конца 2020 года. Причем контракты на поставку 172 из них уже заключены.

«Псковпассажиравтотранс» ждет масштабная модернизация материально-технической базы. Например, для создания комфортных условий работы персонала в текущем году будет произведен ремонт раздевалок, душевых и прачечной.

Еще одно важное направление - выделение средств на обновление парка карет скорой помощи. Глава Псковского региона подчеркнул, что парк будет состоять из техники со сроком эксплуатации не более 3 лет.

Ранее ПАИ сообщало об обсуждении министром и губернатором строительства молочной фермы в Новосокольническом районе, а также о синтезе алмазов и строительстве технопарка в Моглино.

 

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