249 автобусов и обновленный парк карет скорой помощи ждут псковичей

01:14, 11 сентября 2020, ПАИ

Модернизация стала возможна благодаря поддержке Минпромторга РФ, сообщают в администрации Псковской области.

Во время встречи Михаила Ведерникова и Дениса Мантурова стало известно, что автобусы поступят до конца 2020 года. Причем контракты на поставку 172 из них уже заключены.

«Псковпассажиравтотранс» ждет масштабная модернизация материально-технической базы. Например, для создания комфортных условий работы персонала в текущем году будет произведен ремонт раздевалок, душевых и прачечной.

Еще одно важное направление - выделение средств на обновление парка карет скорой помощи. Глава Псковского региона подчеркнул, что парк будет состоять из техники со сроком эксплуатации не более 3 лет.

Ранее ПАИ сообщало об обсуждении министром и губернатором строительства молочной фермы в Новосокольническом районе, а также о синтезе алмазов и строительстве технопарка в Моглино.