Почти половина россиян не планирует делать прививку от коронавируса

15:48, 11 сентября 2020, ПАИ

Около половины россиян (45,6 %) не собирается делать прививку от коронавируса, сообщает РБК со ссылкой на исследование, которое провела дирекция по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).

Из категорично настроенной половины 24,6 % россиян всё же собираются следить за результатами массовых вакцинаций. Они хотят убедиться насколько вакцина будет эффективна и безопасна. Кроме того, 25 % из числа отказавшихся отрицательно относятся к любым видам прививок.

Опрос проводился с 5 по 7 сентября. В нём приняли участие девять тысяч человек в возрасте от 18 до 75 лет из всех регионов России.

В России 11 августа зарегистрировали первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. 27 августа президент РФ Владимир Путин анонсировал появление в сентябре второй российской вакцины от коронавируса.