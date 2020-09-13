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Общество

Михаил Ведерников: Обновление автопарка скорой – настоящее чудо

На 249 автобусов пополнится автобусный парк Псковской области, а также 100 миллионов рублей получит регион на закупку машин скорой помощи. Об этом рассказал губернатор Михаил Ведерников в своем еженедельном видеообращении к жителям региона.

Михаил Ведерников напомнил, что на этой неделе провёл несколько совещаний в Москве, важнейшим из них стало совещание с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым.

Благодаря поддержке Минпромторга Псковская область получила 1 миллиард 250 миллионов рублей на закупку 249 автобусов, 45 из них будут работать на газомоторном топливе. Конкурсы уже состоялись, и все автобусы поступят в регион до середины декабря.

Также Денис Мантуров поручил выделить 100 миллионов рублей на обновление парка автомобилей скорой помощи. Благодаря этой поддержке в области будут использоваться автомобили скорой со сроком эксплуатации не более трех лет.

«Таким исключительно новым автопарком Станции  скорой медицинской помощи может похвастаться далеко не каждый регион, а для нашей небогатой Псковской области - это настоящее чудо», - подчеркнул глава региона.

Кроме того, около 30 автомобилей направят в медучреждения районов, чтобы обеспечить медицинской помощью жителей отдалённых деревень.

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