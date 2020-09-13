Московский врач останется работать в Псковской городской больнице

11:49, 13 сентября 2020, ПАИ

Терапевт Борис Андреев из Боткинской больницы после командировки в составе московской ковид-бригады решил остаться работать в Псковской городской больнице. Об этом в своем еженедельном видеообращении сообщил губернатор Псковской области Миахил Ведерников.

«Борис Андреев работал в Боткинской больнице в Москве. Но в командировке так проникся спокойствием нашего региона и условиями работы, что решил остаться здесь», - рассказал глава региона. Михаил Ведерников поблагодарил медика за решение и пожелал профессиональных успехов.

Также губернатор сообщил, что с 1 сентября в сельских школах Псковской области приступили к работе пять педагогов, которые переехали в регион благодаря программе «Земский учитель».

«Дефицит медицинских и педагогических кадров – это одна из самых серьёзных проблем нашего региона. Поэтому мы будем делать всё возможное, чтобы квота по программе «Земский учитель» для Псковской области стала больше, чтобы создать всем специалистам комфортные условия для жизни и работы», - подытожил губернатор.