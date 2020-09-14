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Политика

Выборы главы Великолукского района пройдут 6 декабря

Фото: газета «Наш путь».

Досрочные выборы главы Великолукского района назначены на 6 декабря 2020 года. Соответствующее решение приняли депутаты Собрания депутатов Великолукского района шестого созыва на 19-й внеочередной сессии, пишет газета «Наш путь».

3 августа глава Великолукского района Сергей Петров досрочно сложил полномочия. Его отставку приняли районные депутаты на 18-й внеочередной сессии Собрания депутатов Великолукского района.

Вместо него исполняющим полномочия главы Великолукского района был назначен Алексей Кузьмин.

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