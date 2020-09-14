Выборы главы Великолукского района пройдут 6 декабря
Досрочные выборы главы Великолукского района назначены на 6 декабря 2020 года. Соответствующее решение приняли депутаты Собрания депутатов Великолукского района шестого созыва на 19-й внеочередной сессии, пишет газета «Наш путь».
3 августа глава Великолукского района Сергей Петров досрочно сложил полномочия. Его отставку приняли районные депутаты на 18-й внеочередной сессии Собрания депутатов Великолукского района.
Вместо него исполняющим полномочия главы Великолукского района был назначен Алексей Кузьмин.