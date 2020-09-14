Более 219 тысяч человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса
219 016 человек в России остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.
Специалисты провели более 40,9 млн тестов на коронавирус. За сутки было сделано 279 тысяч исследований.
По последним данным, в России коронавирусом заболело 1 068 320 человек, 878 700 – выздоровело, 18 635 – умерло. В Псковской области зарегистрировано 4 982 случая заражения коронавирусом, 3 689 человек выздоровело, 65 – умерло.