С такой скоростью мы никогда не строили – Минобороны о медцентре в Пскове

17:48, 15 сентября 2020, ПАИ

Представители Главного военного строительного управления по специальным объектам отмечают слаженную работу с подрядчиком и администрацией региона при строительстве новой инфекционной больницы Псковской области. «Все очень гладко, очень быстро. Я сам был удивлен: всю жизнь строю – с такой скоростью, с которой возводятся медцентры, я никогда не строил. До этого в Калининграде мы также быстро построили инфекционную больницу», - отметил в беседе с корреспондентом ПАИ представитель ГВСУ, ответственный за возведение инфекционных корпусов в Псковской области.

Представители Минобороны отметили слаженность и заинтересованность всех участников процесса - генподрядчика, подрядчика, администрации.

Строители трудились на объекте круглосуточно в течение 72 дней. Максимальное число рабочих, задействованных на объекте в один день, достигало 740. «Нагрузка, конечно, колоссальная», - подчеркнул собеседник.

Сегодня, 15 сентября, начинается передача нового объекта (самой постройки) в собственность региона. Организация-подрядчик в течение пяти лет будет отвечать по гарантийным обязательствам.

В открытии инфекционной больницы Псковской области сегодня участвовал Владимир Путин. Президент России провел прямое включение с Псковской областью. Как отметила вице-премьер Татьяна Голикова во время доклада президенту России, стоимость медицинского центра на 300 мест в Псковской области составила 1 млрд 975 млн рублей. Далее в Пскове также возведут детское инфекционное отделение на 60 мест, такое решение принял Владимир Путин.