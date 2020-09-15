Более 218 тысяч человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса
218 397 человек в России остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.
Специалисты провели более 41,1 млн тестов на коронавирус. За сутки было сделано 218 тысяч исследований.
По последним данным, в России коронавирусом заболело 1 073 849 человек, 884 305 – выздоровело, 18 785 – умерло. В Псковской области зарегистрирован 5 001 случай заражения коронавирусом, 3 691 человек выздоровел, 65 – умерло.