Эксперт: Повторная вакцинация усиливает иммунную защиту от COVID-19 в шесть раз

21:04, 15 сентября 2020, ПАИ

Повторная вакцинация усиливает иммунную защиту организма от новой коронавирусной инфекции COVID-19 в шесть раз. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург в эфире программы «Док-ток» на Первом канале.

Он отметил, что при повторной прививке образование антител в организме усиливается, и у иммунной системы образуются клетки памяти.

«Это дает возможность создать очень стойкий, продолжительный иммунитет именно к нужному белку коронавируса, тем самым повышая иммунный ответ, иммунную защиту вакцинируемого в четыре, пять, шесть и более раз», – отметил Александр Гинцбург.

В России 11 августа зарегистрировали первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. 27 августа президент РФ Владимир Путин анонсировал появление в сентябре второй российской вакцины от коронавируса.