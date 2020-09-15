860 человек умерли от коронавируса в граничащих с Псковской областью странах

22:35, 15 сентября 2020, ПАИ

78 756 человек заразилось коронавирусом в граничащих с Псковской областью странах – в Эстонии, Латвии и Белоруссии. Зарегистрировано 860 летальных исходов, сообщают медицинские службы трёх стран.

По состоянию на 15 сентября в Эстонии общее количество заболевших достигло 2 722 человек, погибли – 64. В Латвии 1 482 человека было инфицировано коронавирусом, погибли – 35. В Белоруссии коронавирусом заразились 74 552 человека, погиб – 761.

По последним данным, в мире коронавирусом заразилось более 29,6 млн человек, свыше 21,4 млн – выздоровело, более 936 тысяч – умерло. В России коронавирусом заболело 1 073 849 человек, 884 305 – выздоровело, 18 785 – умерло. В Псковской области зарегистрирован 5 001 случай заражения коронавирусом, 3 691 человек выздоровел, 65 – умерло.