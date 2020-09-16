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Общество

Псковская область вошла в число регионов с наибольшим приростом смертей в ДТП

Псковская область вошла в число регионов России с наибольшим приростом смертей в дорожно-транспортных происшествиях, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ГИБДД за восемь месяцев 2020 года.

По данным ведомства, лидерами по приросту числа смертей в ДТП являются Чукотка, Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Псковская область и Хакасия.

В то же время Псковская область не вошла в число регионов РФ, где с начала года произошло больше всего дорожных аварий. Согласно статистике, здесь лидерами стали Москва (4,7 тыс. ДТП), Краснодарский край (4 тыс.), Санкт-Петербург (3,2 тыс.), Московская (3 тыс.) и Нижегородская (2,9 тыс.) области.

С 3 по 9 сентября в Псковской области в результате ДТП погибло восемь человек, пострадало – девять. Только в ночь с 4 на 5 сентября в Псковской области произошло три ДТП, в которых погибло шесть человек.

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