Псковская область вошла в число регионов с наибольшим приростом смертей в ДТП

09:46, 16 сентября 2020, ПАИ

Псковская область вошла в число регионов России с наибольшим приростом смертей в дорожно-транспортных происшествиях, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ГИБДД за восемь месяцев 2020 года.

По данным ведомства, лидерами по приросту числа смертей в ДТП являются Чукотка, Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Псковская область и Хакасия.

В то же время Псковская область не вошла в число регионов РФ, где с начала года произошло больше всего дорожных аварий. Согласно статистике, здесь лидерами стали Москва (4,7 тыс. ДТП), Краснодарский край (4 тыс.), Санкт-Петербург (3,2 тыс.), Московская (3 тыс.) и Нижегородская (2,9 тыс.) области.

С 3 по 9 сентября в Псковской области в результате ДТП погибло восемь человек, пострадало – девять. Только в ночь с 4 на 5 сентября в Псковской области произошло три ДТП, в которых погибло шесть человек.