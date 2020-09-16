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Общество

Число заболевших коронавирусом в Псковской области снижается

Число заболевших коронавирусом за последние три недели в Псковской области снижается, сообщил  корреспонденту Псковского агентства информации руководитель Управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук. 

«Последние три недели заболеваемость снижается, ситуация неплохая. Пик коронавирусной инфекции в Псковской области пришёлся на первую декаду июня – 230-240 случаев в неделю, сейчас 170 человек. Второй волны не наблюдается», – отметил главный санитарный врач Псковской области.

По словам Нестерука,  новых очагов заражения, кроме великолукского завода «Магна», нет. Он отметил, что Свято-Успенский Псково-Печерский и Иоанно-Богословский Савво-Крыпецкий монастыри считаются старыми очагами и с завтрашнего дня монастырь в Печорах сможет начать свою работу. 

Александр Нестерук добавил, что точные сроки поступления вакцины от коронавируса в Псковскую область всё ещё не известны и стоит ориентироваться на ноябрь.

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