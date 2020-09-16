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Общество

За издание плана Пскова XIX века выступает Анатолий Кирпичников

В Пскове хранится уникальный документ «Описание и изображение древностей Псковской губернии», составленный во второй половине XIX века. В интервью корреспонденту Псковского агентства информации заведующий отделом славяно-финской археологии Института истории материальной культуры РАН, доктор исторических наук Анатолий Кирпичников рассказал, что рукопись сохранилась «чудом» и ее необходимо издать и показать псковичам и всей России.

«Там сотни описаний, цветных таблиц и карт городских улиц - весь Псков с высоты птичьего полёта, целёхонький, потому что ещё войны не было», - рассказал специалист о документе, составленном инженером Годовиковым.

Анатолий Кирпичников

«В своё время издать эту рукопись не получилось, но сделать это необходимо к чести Пскова и всей России, ну, или хотя бы сделать выставку этой уникальной, чудом сохранившейся рукописи, чтобы люди могли увидеть тот самый, довоенный, исторический Псков», - убежден Анатолий Кирпичников.

Труд Годовикова «Описание и изображение древностей Псков­ской губернии» состоит из двух обширных рукописных то­мов: «Краткое историческое обозрение г. Пскова и его древ­ностей» и «Атлас рисунков древностей Пскова». Этот труд увидел свет только после смерти автора в 1880-1882 гг.). «Атлас» так и не был напечатан.

16 сентября в Пскове возобновил свою работу региональный Совет по вопросам охраны объектов культурного наследия. В интервью ПАИ профессор Анатолий Кирпичников объяснил, зачем Псковской области необходим отдельный «культурный» совет, перечислил, чего не хватает Пскову, и похвалил местных предпринимателей.

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