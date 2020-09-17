0
13:44
Два года назад Михаил Ведерников вступил в должность губернатора Псковской области
13:29
Кирпичников: Псков - культурный центр запада России
13:20
Газон укладывают на стадионе «747» в Пскове
13:16
Жителю Красногородска грозит 6 лет тюрьмы за перевод денег с чужой карты
13:00
Более 5,7 тыс. человек заразились коронавирусом в России за сутки
12:40
#Опросник ПАИ: Псковичи назвали достижения Михаила Ведерникова за два года работы
12:22
Николай Загоруй должен войти в совет по культурному наследию, уверен Кирпичников
Еще новости
Общество

Газон укладывают на стадионе «747» в Пскове

Подрядчик начал монтаж газона на стадионе «747» в Пскове. Сегодня, 17 сентября, объект посетил заместитель главы администрации города Пскова Александр Коновалов.

На стадионе обновят покрытие и сделают беговые дорожки с синтетическим покрытием, строители уже установили дренажные лотки, восстановили систему водоотведения по периметру футбольного газона.

Сейчас стадион закрыт на реконструкцию. По контракту подрядчик должен завершить работы до 15 октября. Монтаж искусственного футбольного поля в спорткомплексе «747» в Пскове стоит 32,6 миллиона рублей. Общий объём средств реконструкции – более 40 миллионов рублей.

На прошлой неделе покрытие обновили на стадионе «Машиностроитель».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Два года назад Михаил Ведерников вступил в должность губернатора Псковской области
17 сентября 2020
Два года назад Михаил Ведерников вступил в должность губернатора Псковской области
Кирпичников: Псков - культурный центр запада России
17 сентября 2020
Кирпичников: Псков - культурный центр запада России
Газон укладывают на стадионе «747» в Пскове
17 сентября 2020
Газон укладывают на стадионе «747» в Пскове
Жителю Красногородска грозит 6 лет тюрьмы за перевод денег с чужой карты
17 сентября 2020
Жителю Красногородска грозит 6 лет тюрьмы за перевод денег с чужой карты
Более 5,7 тыс. человек заразились коронавирусом в России за сутки
17 сентября 2020
Более 5,7 тыс. человек заразились коронавирусом в России за сутки
#Опросник ПАИ: Псковичи назвали достижения Михаила Ведерникова за два года работы
17 сентября 2020
#Опросник ПАИ: Псковичи назвали достижения Михаила Ведерникова за два года работы
Николай Загоруй должен войти в совет по культурному наследию, уверен Кирпичников
17 сентября 2020
Николай Загоруй должен войти в совет по культурному наследию, уверен Кирпичников
Русская классическая гимназия в Пскове набирает детей на подготовительные занятия
17 сентября 2020
Русская классическая гимназия в Пскове набирает детей на подготовительные занятия

Идет загрузка...