Газон укладывают на стадионе «747» в Пскове
Подрядчик начал монтаж газона на стадионе «747» в Пскове. Сегодня, 17 сентября, объект посетил заместитель главы администрации города Пскова Александр Коновалов.
На стадионе обновят покрытие и сделают беговые дорожки с синтетическим покрытием, строители уже установили дренажные лотки, восстановили систему водоотведения по периметру футбольного газона.
Сейчас стадион закрыт на реконструкцию. По контракту подрядчик должен завершить работы до 15 октября. Монтаж искусственного футбольного поля в спорткомплексе «747» в Пскове стоит 32,6 миллиона рублей. Общий объём средств реконструкции – более 40 миллионов рублей.
На прошлой неделе покрытие обновили на стадионе «Машиностроитель».