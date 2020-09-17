Что такое очаг коронавируса, рассказал Александр Нестерук

17:39, 17 сентября 2020, ПАИ

Сегодня, 17 сентября, стало известно о трех случаях заболевания коронавирусом в Великолукской академии физической культуры и спорта. Вуз закрыли на карантин, студенты с 18 сентября будут заниматься дистанционно. Можно ли в таком случае говорить об очаге COVID-19? Этот вопрос Псковское агентство информации задало главному санитарному врачу региона Александру Нестеруку.

«Очаг – это несколько случаев заболевания, которые могут вылиться во вспышку. Часто применяется устоявшаяся формулировка «семейный очаг», когда в семье заболевают 2-3 человека. Также очаг может возникнуть на производстве», - пояснил глава регионального управления Роспотребнадзора.

То есть в ситуации, которая сложилась во ВЛГАФК, мы говорим об очаге коронавируса. «Несколько заболевших – это очаг, один человек – это не очаг, а случай. Если это единичный заболевший, то будет некорректно говорить об очаге. Пара человек заболела, и это уже может вылиться во вспышку, а может не вылиться, если все меры грамотно примут. Вспышка может возникнуть, если в одном коллективе будут случаи в нескольких отделениях, например, сразу в нескольких классах в школе», - отметил Александр Нестерук.

Также терминология варьируется в зависимости от конкретного случая. К примеру, в семейном очаге могут болеть и десять человек. А в другом случае при четырех случаях уже можно говорить о вспышке. При вспышке ситуация с распространением инфекции более напряженная: могут фиксироваться сотни и тысячи случаев заражения.

Уже 12 классов в Псковской области закрыли на карантин.