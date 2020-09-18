Псковским детям разрешили посещать торговые центры самостоятельно

20:55, 18 сентября 2020, ПАИ

В Псковской области несовершеннолетним разрешили посещать торговые центры самостоятельно. Соответствующие изменения в противокоронавирусный указ сегодня, 18 сентября, внёс глава региона Михаил Ведерников.

Согласно документу, с 19 сентября снимается запрет на посещение несовершеннолетними жителями и гостями региона торгово-развлекательных центров на территории Псковской области без сопровождения родителей или лиц, их замещающих.

Изменения также внесены в указ губернатора Псковской области № 49-УГ «О перечне органов исполнительной власти Псковской области, должностные лица которых уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьёй 20.6.1 КоАП РФ».

Начиная с 19 сентября управление специальных программ администрации региона и комитет юстиции Псковской области совместно начнут осуществлять контроль над соблюдением социальной дистанции и масочного режима на улицах.