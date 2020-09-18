0
22:35
Псковский подводный охотник поставил личный рекорд по задержке дыхания
20:45
Текст изменений в указ губернатора «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области»
20:33
Троицкий мост Пскова ждёт капитальный ремонт
18:48
Псковичка выиграла грант в 590 тысяч рублей на форуме «Таврида»
18:28
Псковское агентство информации признано самым цитируемым СМИ Псковской области
17:44
Публикуем эксклюзивные фото с места расстрела машины фотофиксации в Порховском районе
17:03
Ремонт дорог и начало отопительного сезона в Пскове — ПАИ-live с Александром Братчиковым (ПРЯМОЙ ЭФИР)
Еще новости
Общество

Псковским детям разрешили посещать торговые центры самостоятельно

В Псковской области несовершеннолетним разрешили посещать торговые центры самостоятельно. Соответствующие изменения в противокоронавирусный указ сегодня, 18 сентября, внёс глава региона Михаил Ведерников.

Согласно документу, с 19 сентября снимается запрет на посещение несовершеннолетними жителями и гостями региона торгово-развлекательных центров на территории Псковской области без сопровождения родителей или лиц, их замещающих.

Изменения также внесены в указ губернатора Псковской области № 49-УГ «О перечне органов исполнительной власти Псковской области, должностные лица которых уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьёй 20.6.1 КоАП РФ».

Начиная с 19 сентября управление специальных программ администрации региона и комитет юстиции Псковской области совместно начнут осуществлять контроль над соблюдением социальной дистанции и масочного режима на улицах.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Пандемия коронавируса
Более 233 тысяч человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса Псковским детям разрешили посещать торговые центры самостоятельно Текст изменений в указ губернатора «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области» Почти шесть тысяч человек заразились коронавирусом в России за сутки Инфекционная больница в Пскове должна принять первых пациентов 25 сентября Ведерников: Запрета на дополнительные уроки в школах нет Число заболевших коронавирусом на великолукском заводе увеличилось втрое Два случая заражения коронавирусом выявлены в детских садах Псковской области Михаил Ведерников объяснил задержку соцвыплат в Псковской области Михаил Ведерников прокомментировал сокращение инфекционных отделений в районных больницах
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Псковский подводный охотник поставил личный рекорд по задержке дыхания
18 сентября 2020
Псковский подводный охотник поставил личный рекорд по задержке дыхания
Текст изменений в указ губернатора «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области»
18 сентября 2020
Текст изменений в указ губернатора «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области»
Троицкий мост Пскова ждёт капитальный ремонт
18 сентября 2020
Троицкий мост Пскова ждёт капитальный ремонт
Псковичка выиграла грант в 590 тысяч рублей на форуме «Таврида»
18 сентября 2020
Псковичка выиграла грант в 590 тысяч рублей на форуме «Таврида»
Псковское агентство информации признано самым цитируемым СМИ Псковской области
18 сентября 2020
Псковское агентство информации признано самым цитируемым СМИ Псковской области
Публикуем эксклюзивные фото с места расстрела машины фотофиксации в Порховском районе
18 сентября 2020
Публикуем эксклюзивные фото с места расстрела машины фотофиксации в Порховском районе
Ремонт дорог и начало отопительного сезона в Пскове — ПАИ-live с Александром Братчиковым (ПРЯМОЙ ЭФИР)
18 сентября 2020
Ремонт дорог и начало отопительного сезона в Пскове — ПАИ-live с Александром Братчиковым (ПРЯМОЙ ЭФИР)
Глава Палкинского района Евгений Седов получил предупреждение
18 сентября 2020
Глава Палкинского района Евгений Седов получил предупреждение

Идет загрузка...