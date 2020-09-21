0
16:36
Заблудившегося енота спасли от агрессивной собаки псковичи
16:30
Депутат Госдумы Александр Козловский стал гостем ПАИ-live
16:08
Специалисты CoffeeStudio рассказали, каким должен быть хороший сайт
16:07
20 тайников с сигаретами обнаружили псковские пограничники в вагонах с углем
15:52
Во время операции «Розыск» в Псковской области задержали 19 человек
15:10
Прощание с поэтом Игорем Исаевым состоится в Пскове 23 сентября
15:01
Пскович просит губернатора отменить осеннюю ярмарку 3 октября
Еще новости
Общество

Прощание с поэтом Игорем Исаевым состоится в Пскове 23 сентября

Фото со страницы Игоря Исаева в соцсети "ВКонтакте".

Прощание с псковским поэтом Игорем Исаевым состоится в среду, 23 сентября, в 11:00 в церкви Косьмы и Дамиана с Примостья. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении Союза писателей России.

Игоря Исаева похоронят на Мироносицком кладбище Пскова.

Церковь Косьмы и Дамиана располагается по адресу: город Псков, улица Леона Поземского, 7.

Поэт, член Союза писателей России Игорь Исаев 20 сентября скоропостижно скончался на 47-м году жизни. Правление Псковского регионального отделения Союза писателей России выразило соболезнования в связи со смертью коллеги.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Заблудившегося енота спасли от агрессивной собаки псковичи
21 сентября 2020
Заблудившегося енота спасли от агрессивной собаки псковичи
Депутат Госдумы Александр Козловский стал гостем ПАИ-live
21 сентября 2020
Депутат Госдумы Александр Козловский стал гостем ПАИ-live
Специалисты CoffeeStudio рассказали, каким должен быть хороший сайт
21 сентября 2020
Специалисты CoffeeStudio рассказали, каким должен быть хороший сайт
20 тайников с сигаретами обнаружили псковские пограничники в вагонах с углем
21 сентября 2020
20 тайников с сигаретами обнаружили псковские пограничники в вагонах с углем
Во время операции «Розыск» в Псковской области задержали 19 человек
21 сентября 2020
Во время операции «Розыск» в Псковской области задержали 19 человек
Прощание с поэтом Игорем Исаевым состоится в Пскове 23 сентября
21 сентября 2020
Прощание с поэтом Игорем Исаевым состоится в Пскове 23 сентября
Пскович просит губернатора отменить осеннюю ярмарку 3 октября
21 сентября 2020
Пскович просит губернатора отменить осеннюю ярмарку 3 октября
Отличники предвыборной подготовки – Александр Козловский станет гостем ПАИ-live
21 сентября 2020
Отличники предвыборной подготовки – Александр Козловский станет гостем ПАИ-live

Идет загрузка...