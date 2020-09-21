Прощание с поэтом Игорем Исаевым состоится в Пскове 23 сентября
Прощание с псковским поэтом Игорем Исаевым состоится в среду, 23 сентября, в 11:00 в церкви Косьмы и Дамиана с Примостья. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении Союза писателей России.
Игоря Исаева похоронят на Мироносицком кладбище Пскова.
Церковь Косьмы и Дамиана располагается по адресу: город Псков, улица Леона Поземского, 7.
Поэт, член Союза писателей России Игорь Исаев 20 сентября скоропостижно скончался на 47-м году жизни. Правление Псковского регионального отделения Союза писателей России выразило соболезнования в связи со смертью коллеги.