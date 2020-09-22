Есть ли «Арепливир» в аптеках Пскова, выяснило ПАИ

12:37, 22 сентября 2020, ПАИ

Смогут ли жители города Пскова приобрести препарат от коронавируса «Арепливир», вышедший в продажу 21 сентября 2020 года, напрямую в местных аптеках, выяснило Псковское агентство информации в справочных службах аптек города Пскова.

В справочной службе государственной аптеки Псковской области «Фармация» рассказали, что препарата «Арепливир» «нет в наличии, и неизвестно, когда будет».

Центральная городская аптека № 2, аптеки «Будь здоров!» и «Калина Фарм» также ответили, что лекарство от коронавируса не поступало. Однако в «Калине Фарм» и «Аптеке-А» фармацевты указывали на возможность приобрести «Арепливир» под заказ.

Но затем выяснилось, что заказать препарат не удастся.

«К сожалению, пока нет возможности заказать. У поставщиков на данный момент нет препарата», - пояснила фармацевт аптеки «Калина Фарм».

Псковское агентство информации также выяснило, каким образом может происходить покупка под заказ. Как пояснили в сети аптек «Аптека-А», «Арепливир» можно получить только по рецепту, оплатить нужно только после того, как заказ придет.

Напомним, что препарат «Арепливир» будет стоить от 12 320 рублей. В одной упаковке содержится 40 таблеток по 200 мг.

Ранее депутат Госдумы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в прямом эфире ПАИ-live прокомментировал цену на препарат от коронавируса для амбулаторного лечения «Арепливир».