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Общество

Есть ли «Арепливир» в аптеках Пскова, выяснило ПАИ

В аптеки города препарат от коронавируса не поступал. Фото ПАИ.

Смогут ли жители города Пскова приобрести препарат от коронавируса «Арепливир», вышедший в продажу 21 сентября 2020 года, напрямую в местных аптеках, выяснило Псковское агентство информации в справочных службах аптек города Пскова. 

В справочной службе государственной аптеки Псковской области «Фармация» рассказали, что препарата «Арепливир» «нет в наличии, и неизвестно, когда будет».
Центральная городская аптека № 2, аптеки «Будь здоров!» и «Калина Фарм» также ответили, что лекарство от коронавируса не поступало. Однако в «Калине Фарм» и «Аптеке-А» фармацевты указывали на возможность приобрести «Арепливир» под заказ. 

Но затем выяснилось, что заказать препарат не удастся. 

«К сожалению, пока нет возможности заказать. У поставщиков на данный момент нет препарата»,  - пояснила  фармацевт аптеки «Калина Фарм».

 Псковское агентство информации также выяснило, каким образом может происходить покупка под заказ.  Как пояснили в сети аптек «Аптека-А», «Арепливир» можно получить только по рецепту, оплатить нужно только после того, как заказ придет.

Напомним, что препарат «Арепливир» будет стоить от 12 320 рублей. В одной упаковке содержится 40 таблеток по 200 мг.

Ранее депутат Госдумы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в прямом эфире ПАИ-live прокомментировал цену на препарат от коронавируса для амбулаторного лечения «Арепливир».

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