Почти 218 тысяч человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса
217 919 человек в России остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.
Специалисты провели более 43,6 млн тестов на коронавирус. За сутки было сделано свыше 290 тысяч исследований.
По последним данным, в России коронавирусом заболел 1 122 241 человек, 923 699 – выздоровело, 19 799 – умерло. В Псковской области выявлено 5 244 случая заражения коронавирусом, 3 932 человека выздоровело, 65 – умерло.