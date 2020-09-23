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Общество

Почти 218 тысяч человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса

217 919 человек в России остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.

Специалисты провели более 43,6 млн тестов на коронавирус. За сутки было сделано свыше 290 тысяч исследований.

По последним данным, в России коронавирусом заболел 1 122 241 человек, 923 699 – выздоровело, 19 799 – умерло. В Псковской области выявлено 5 244 случая заражения коронавирусом, 3 932 человека выздоровело, 65 – умерло.

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