Открыт сбор средств на ремонт крыши Домика волонтера вблизи Волышово

15:46, 25 сентября 2020, ПАИ

Добровольцы продолжают восстанавливать заброшенный дом в деревне Вельяк, расположенный в непосредственной близости от ансамбля зданий усадьбы Строгановых в Волышово. В сентябре инициативная группа проекта открыла сбор средств на ремонт крыши. Об этом Псковскому агентству информации сообщила руководитель проекта, участник лагеря «Волонтерская усадьба – 2018-2019» Ирина Вохта.

«В 2018 и 2019 годах я была участником волонтерского лагеря в Волышово. После этого небольшая группа инициативных людей решила найти дом и восстановить его под нужды волонтеров. Чтобы была не только возможность пожить в палатках две недели, но и регулярно приезжать и восстанавливать объекты в Волышово. Это достаточно далеко от Порхова, а остановиться рядом негде», - рассказала Ирина.

В августе этого года волонтеры уже восстановили фундамент дома. Теперь перешли ко второму этапу реконструкции – ремонту крыши. Сбор средств на восстановление Домика волонтера продолжается на краудфандинговой платформе planeta.ru.

Инициативная группа рассчитывает, что объект станет «настоящим штабом, высоко востребованным общественным пространством как для самих волонтеров, так и для местных жителей».

О важности Домика волонтера ПАИ рассказала петербурженка Екатерина Иванова, бабушка которой в советские годы училась в школе-интернате, расположенной в старинной усадьбе графа Строганова. Впервые девочка очутилась в уже разрушенной усадьбе подростком. Она так ее впечатлила, что теперь уже 15 лет кряду Екатерина навещает имение. Там она воображает, как жили в нем в XIX веке, вспоминает бабушку-школьницу и очень грустит, что усадьба стремительно разрушается. Как история Волышово переплетается с историей семьи петербурженки с псковскими корнями, читайте в статье «Волышово как личная трагедия: 12 километров вслед за бабушкой спустя 70 лет».