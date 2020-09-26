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Общество

Лифт для "Социального городка" в Пскове спроектируют в Белоруссии

Сергей Грахов посетил «Могилевлифт». Фото pskov.ru

Лифт особой конструкции для «Социального городка» в Пскове спроектируют в Белоруссии, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области. 

Председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов в рамках второго дня визита в Республику Беларусь посетил «Могилевлифт». Он ознакомился с современными разработками организации, в частности, с подъемниками для маломобильных групп населения и специализированными парковочными комплексами.

В ходе встречи с руководством «Могилевлифта» Сергей Грахов обсудил направления сотрудничества в части поставки оборудования для социальных, жилых и иных объектов Псковской области, в том числе для «Социального городка», которому требуется лифт особой конструкции. Проработкой вопроса займется проектная группа предприятия.

Ранее сообщалось о ходе строительства «Социального городка» и об уникальности данного проекта. 

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