Лифт для "Социального городка" в Пскове спроектируют в Белоруссии

21:06, 26 сентября 2020, ПАИ

Лифт особой конструкции для «Социального городка» в Пскове спроектируют в Белоруссии, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.



Председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов в рамках второго дня визита в Республику Беларусь посетил «Могилевлифт». Он ознакомился с современными разработками организации, в частности, с подъемниками для маломобильных групп населения и специализированными парковочными комплексами.



В ходе встречи с руководством «Могилевлифта» Сергей Грахов обсудил направления сотрудничества в части поставки оборудования для социальных, жилых и иных объектов Псковской области, в том числе для «Социального городка», которому требуется лифт особой конструкции. Проработкой вопроса займется проектная группа предприятия.

Ранее сообщалось о ходе строительства «Социального городка» и об уникальности данного проекта.