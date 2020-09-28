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Общество

Министр МЧС России посетил Псковскую область

Фото: пресс-служба областной администрации.

Губернатор Псковской области в своем еженедельном видеообращении подвел итоги визита министра МЧС России Евгения Зиничева в регион.

В Пскове министр провел рабочую встречу и координационное совещание, оценил проводимую работу по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Михаил Ведерников подчеркнул, что именно благодаря Евгению Зиничеву за последние два года в сфере МЧС региона произошли большие перемены, в том числе «беспрецедентное обновление техники Противопожарного лесного центра». В прошлом году в центр поступило 37 специализированных автомобилей для тушения лесных пожаров, которые позволили открыть еще шесть лесопожарных станций. В этом году на технику выделили еще 45 миллионов рублей. Также для региональных подразделений выделили дополнительный штат региональных МЧС – почти 300 человек.

«И именно благодаря Евгению Николаевичу было принято решение о строительстве в Пскове Центра управления в кризисных ситуациях. Документация по проекту уже разработана и прошла экспертизу. Строительство начнётся сразу после доведения лимитов до главного управления. Это принципиально расширяет наши возможности по обеспечению безопасности жителей Псковской области», - подчеркнул Михаил Ведерников.

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