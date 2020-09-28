«Холодает»: в Instagram опубликовали новую фотографию кота Владыки

12:35, 28 сентября 2020, ПАИ

В Instagram-аккаунте кота митрополита Псковского и Порховского Тихона опубликовали фотографию, как кот Владыка лежит на окне рядом с батареей.

«Холодает», - так подписано фото главного кота Псково-Печерского монастыря.

В Instagram-аккаунте много фотографий из повседневной жизни, например как владыка кормит своего питомца породы мейн-кун.

Напомним, главный кот Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря получил имя Владыка. 2 июня домашнему питомцу митрополита исполнился ровно 1 год. Кот понравился псковичам, поэтому «по многочисленным просьбам» коту Владыке завели собственный Instagram.

Тепло в многоквартирные дома придет в понедельник, 28 сентября. Учреждения здравоохранения начали подключать к теплоснабжению с 14 сентября. С 17 сентября начали подавать тепло в дошкольные учреждения.