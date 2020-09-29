В Пскове передумали включать отопление из-за хорошей погоды

11:12, 29 сентября 2020, ПАИ

В многоквартирные дома Пскова тепло подадут позже, чем планировалось, из-за «благоприятных погодных условий». Об этом заявили представители управления городского хозяйства городской администрации, отвечая на вопросы псковичей в Instagram.

В УГХ сообщили, что постановление правительства обязует подать тепло в жилые дома «не позднее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха ниже восьми градусов Цельсия». Таким образом, отопительный сезон в Пскове начнется после того, как в городе установится температура ниже восьми градусов.

Ранее сообщалось, что теплоснабжение начнут подавать в многоквартирные дома Пскова с 28 сентября. В Псковских теплосетях отметили, что предприятие готово к началу отопительного сезона. «Все можно запустить быстро, в течение суток. Однако сейчас такой необходимости нет, мы хотим сделать все плавно и спокойно, чтобы доставить меньше проблем тем же управляющим компаниям с развоздушиванием, чтобы залповой выдачи тепла не было», - отметили представители теплосетей в соцсетях.

Тем временем псковичи жалуются губернатору, что в их квартирах сыро и холодно. «У вас дома тепло? У нас нет, обогреватель работает круглосуточно, но и он не справляется, заболели всей семьей», - написала женщина главе региона. «Ждем отопления как праздника», - отметила другая псковичка.

При этом начальник Псковского ЦГМС Тала Нещадимова заверила, что бабье лето вернется в Псковскую область 30 сентября.