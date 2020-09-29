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Общество

Вечер памяти поэта Игоря Исаева пройдет в Пскове в октябре

Игорь Исаев. Фото ПАИ.

22 октября в псковской историко-краеведческой библиотеке имени И.И. Василева пройдет вечер памяти псковского поэта Игоря Исаева. Программа мероприятий на октябрь опубликована в соцсетях учреждения.

22 октября в 17:00 в библиотеке соберутся родственники, коллеги и друзья поэта.

Поэт, член Союза писателей России Игорь Исаев 20 сентября скоропостижно скончался на 47-м году жизни.

О творчестве Игоря Исаева можно прочитать в статье колумниста ПАИ «Ветка и ветер»: в память о псковском поэте Игоре Исаеве».

Историко-краеведческая библиотека имени Василева располагается в Пскове по адресу: Октябрьский проспект, 19а. Телефон 8 (8112) 66-43-24.
 

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