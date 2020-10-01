Названа главная ошибка заразившихся коронавирусом россиян

08:56, 01 октября 2020, ПАИ

Эксперт рассказал, что главной ошибкой заразившихся коронавирусом является самолечение. Об этом сообщил руководитель отделения микробиологии латентных инфекций центра имени Гамалеи Виктор Зуев, пишет ТАСС.

Виктор Зуев отметил, что при заболевании или плохом самочувствии следует вызвать врача и послушать его рекомендации. Эксперт добавил, что не следует заниматься самолечением, поскольку это является главной ошибкой зараженного.

Лечиться от коронавируса можно и дома, если пациент обеспечен необходимыми лекарствами и может обеспечить себе изоляцию. В тяжелых случаях зараженные коронавирусом должны лечиться в больнице.

Ранее ученые заявили, что коронавирус оказался смертоноснее, чем испанский грипп. Согласно последним данным, в Псковской области коронавирусом заразились 5514 человек.