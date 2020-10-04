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Общество

Около 3% российских школ находятся на карантине

На карантине находятся около 3% российских школ. Об этом рассказал заместитель министра просвещения России Виктор Басюк, пишет ТАСС.

«Сегодня примерно 3% школ от общего количества находятся на карантине», - сказал Басюк и напомнил, что в России почти 42 тысячи школ. Он добавил, что на карантин школы ушли из-за ОРВИ и коронавируса. Определять формат обучения школы смогут самостоятельно, посколькуситуация с ОРВИ и коронавирусом в разных регионах разная.

Ранее сообщалось, что коронавирусом заболели порядка тысячи российских учителей. За сутки COVID-19 в России заболели более 10 тысяч человек.

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Самым опасным предметом во время пандемии является маска — врач Около 3% российских школ находятся на карантине Названы районы-лидеры в Псковской области по количеству случаев коронавируса Около тысячи российских учителей заболели коронавирусом в первую неделю сентября 1805 человек заболели коронавирусом в Пскове Более четырёх тысяч жителей Псковской области вылечились от коронавируса Ещё 50 человек заболели коронавирусом в Псковской области Более 10 тысяч россиян заболели коронавирусом за сутки От коронавируса скончались ещё 29 москвичей Почти 26 млн человек в мире вылечились от коронавируса
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