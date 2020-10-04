Около 3% российских школ находятся на карантине

15:02, 04 октября 2020, ПАИ

На карантине находятся около 3% российских школ. Об этом рассказал заместитель министра просвещения России Виктор Басюк, пишет ТАСС.

«Сегодня примерно 3% школ от общего количества находятся на карантине», - сказал Басюк и напомнил, что в России почти 42 тысячи школ. Он добавил, что на карантин школы ушли из-за ОРВИ и коронавируса. Определять формат обучения школы смогут самостоятельно, посколькуситуация с ОРВИ и коронавирусом в разных регионах разная.

Ранее сообщалось, что коронавирусом заболели порядка тысячи российских учителей. За сутки COVID-19 в России заболели более 10 тысяч человек.