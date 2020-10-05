Как разобраться с подрядчиками, вандалами и детскими площадками – интервью Елены Жгут

11:48, 05 октября 2020, ПАИ

Сколько детских площадок снесут до конца года, где подрядчики не справляются со своей работой и какое количество денег платят в городской бюджет за свои промахи, почему накал страстей вокруг спила старых деревьев поугас и почему активные псковичи следят за ремонтом своих дворов, как надо наказывать за вандализм, - об этом в прямом эфире ПАИ-live рассказала заместитель главы администрации Пскова Елена Жгут.

Претензии к подрядчикам на 1 миллион



- Елена Николаевна, подрядчики, к которым по весне было достаточно замечаний, как они за эти месяцы отладили работу, справились или нет?

- Да, как мы и говорили весной - недостатки есть. Мы не оплачиваем то, что не сделано, и каждый день составляем акты выполненных работ. В целом, ситуация улучшилась, подрядчик оценил объем выполняемых работ. У нас два подрядчика: «Сити Инвест Групп», который убирает Запсковье и Завеличье и к которому в тот период было меньше нареканий. Сейчас к ним нареканий не так много, но бывает. И второй - государственное бюджетное учреждение «Псковавтодор», к которому было больше нареканий, потому что они впервые взялись за уборку улично-дорожной сети города. Конечно, там не хватало ни трудовых ресурсов, ни техники. Сейчас они закупили технику и действительно понимают, какой объем работ должны выполнять, чтобы управление городского хозяйства принимало их. Мне бы хотелось сказать, что уборка улучшилась, на сегодня больших нареканий нет, хотя недостатки присутствуют. Еще хотела бы отметить, что наше контрольное управление, созданное в начале года, неплохо помогает управлению городского хозяйства. Они выявляют недостатки и пишут претензии. Это тоже дисциплинирует наших подрядчиков.

- Штрафовали?

- Нет, штрафовать пока не штрафовали. Безусловно, мы ведем претензионную работу. Выставляем претензии, даем срок для устранения недостатков, и подрядчики в этот срок укладываются. Претензионная работа ведется по всем нашим муниципальным контрактам. Можно отметить, что в этому году по претензионной работе поступило порядка одного миллиона рублей в наш бюджет.

- Ощутимая сумма.

- Да, сумма ощутимая в этом году.

- Контракт с подрядчиками, которые сейчас убирают улицы, когда заканчивается?

- Не готова ответить. По-моему, заканчивается в конце года.

- В этом году. Это говорит о том, что нынешние подрядчики, наверное, заинтересованы в том, чтобы в следующем участвовать конкурсе.

- Думаю, что да.

- От их качества работы соответственно зависит отношение к ним и конкурсной комиссии.

- У нас работает 44-й закон, поэтому если они соответствуют заявке и если они падают в цене (это же аукцион), то есть вероятность того, что они выиграют.

- Несовершенный 44-й ФЗ, который, к сожалению, больше обращает внимание на стоимость контракта, чем на репутацию и опыт компании. Ну что поделать.

- К сожалению, это федеральный закон, и мы, как чиновники, не можем его игнорировать, даже если где-то чем-то и недовольны.

- Какие есть все-таки претензии? В чем эти претензии заключаются?

- Претензии, в основном, у нас к двум объектам: это реконструкция с прошлого года – Инженерная и Индустриальная, Яна Фабрициуса и Гражданская. Более 500 тысяч начислено и уплачено именно этим подрядчикам за невыполнение условий контракта и за срыв сроков.

- Это по реконструкции?

- Это по реконструкциям, да. Остальные 500 тысяч – это по различным контрактам, претензионной работе, выполнению гарантийных обязательств.

«Всем не угодишь»

- В этом году сдали и будут сдавать несколько объектов: это сквер на Четырех углах и продолжение парка у Мирожского монастыря. Что еще? Наверняка же есть мелкие объекты, которые не на слуху.



- Вы сказали сейчас о тех объектах, которые мы реконструируем именно в рамках приграничного сотрудничества с нашими зарубежными коллегами. То, что касается благоустройства и национального проекта, в рамках которого мы делаем это благоустройство – «Формирование современной городской среды», то в этом году отремонтировано девять дворов и две общественные территории (сквер на улице Технической и продолжается ремонт сквера возле проспекта Энтузиастов, который тоже будет завершен в конце этого года). Вот на эти цели будет потрачено 58 млн рублей бюджетных денег, причем федеральных. В этом году выделено беспрецедентное количество денег на ремонт междворовых проездов, 109 млн рублей. В рамках благоустройства будет отремонтировано 60 междворовых проездов.

- Когда-то такие деньги выделяли на пару лет на ремонты дворов, а не междворовых территорий.

- Да-да, к счастью, в этом году, действительно, большое количество денег на это выделено, и они будут освоены. Понятно, деньги – это ответственность и подрядчиков, и заказчиков управления городского хозяйства. Но есть недостатки, есть недоработки. Есть нарушение сроков, за что штрафуется подрядчик. Мы надеемся, что до конца года все эти работы будут выполнены.

- Елена Николаевна, а вам не жалко, что листья убирают? Так приятно шуршать.

- Мне жалко. Но, знаете, всем не угодишь. Мне бы хотелось, чтобы здесь было много листьев, и потом их убрать. Думаю, детишкам и горожанам это будет нравиться. Кому-то нет, кто-то звонит: «а у нас дорожка не подметена». Поэтому, убираем с той периодичностью, насколько у нас заложено денег. Надо же понимать, что это не от нашего желания зависит, а от того, сколько у нас есть финансирования.

Посадка деревьев по-научному



- Еще один вопрос благоустройства. На протяжении многих лет в Пскове идут такие перманентные войны не войны, но баталии вокруг спила деревьев: старых деревьев или не очень старых, озеленения. Вот на ваш взгляд, в этом году накал страстей уменьшился? Как обстоит дело с озеленением города, появляются ли новые насаждения и где?



- Накал страстей, мне кажется, в этом году несколько ниже, чем был в прошлом. Но в прошлом году были большие реконструкции, где действительно спиливалось большое количество деревьев. В этом снесено порядка 700 деревьев, высажено порядка 500. Надо понимать, что сажать деревья просто так, где кто-то хочет и хаотично, невозможно. Поэтому в этом году были заложены деньги на схему озеленения, она будет сделана не для всего города, а для определенных районов. Схема будет готова к концу года. И в следующем году, когда будем формировать бюджет 2021 года, заложим какое-то количество денег на озеленение, чтобы мы могли покупать саженцы и высаживать деревья с учетом научной точки зрения: где они должны находиться, где они будут расти, не засыхать и не будут мешать ни движению транспорта, ни каким-то другим целям горожан.

- Какие деревья вы любите?

- Я люблю клены, наверное. Больше всего нравятся. И, вообще, хвойники, потому что меньше листвы, меньше уборки. Я с профессиональной точки зрения. Хвойники действительно красивы. Еще мне нравятся такие вот кустарники, которые мы видим впереди. Мне кажется, они защищают и от шума, и от машин, смотрятся тоже довольно эстетично.

Сносить не строить

- Во многих дворах, особенно на Завеличье, начали исчезать старые детские площадки. Но на их месте пока ничего не появляется, и горожане, соответственно, тревожатся. Площадки исчезают, нового ничего нет, что делать детям?

- Да, к сожалению, достаточно резонансный вопрос. Он появился именно после апреля текущего года, когда вышло письмо Минстроя, в котором говорится о том, что когда у площадки заканчивается ее эксплуатационный срок, а это восемь лет...

- Всего восемь лет? Там площадкам некоторым лет 20-30, на мой взгляд.

- Не было писем и рекомендаций их сносить. Поэтому, где-то и двадцатилетние есть, где-то и восьмилетние площадки, наверное, больше всего вызывает резонанс – зачем вы их сносите? Но, к сожалению, эксплуатировать их уже нельзя. Таких площадок на балансе управления городского хозяйства 138, и снести из них мы до конца года должны 83. Те, которые не соответствуют этим требованиям. Причем вне зависимости от того, в каком они находятся техническом состоянии. Конечно, вряд ли мы столько снесем, у нас просто трудовых ресурсов не хватит. Тем не менее мы это делаем. Что касается новых площадок: конечно, было бы очень хорошо, если бы нам позволял бюджет снести площадку и на ее месте поставить новую, все бы были, наверное, очень довольны. К сожалению, денеги в бюджете на эти цели не заложены, но закуплены две новых площадки. На сегодня мы снесли только шесть площадок, и из этих площадок по двум адресам будут поставлены новые: это на улице Труда, 45, 47- резонансный был снос, туда поставим новую площадку, и на улице Хвойной.

- Как вы в дальнейшем собираетесь выходить из этой ситуации? Площадки все равно же придется убирать.

- Да, мы будем их убирать, потому что это ответственность, и ответственность серьезная для специалистов УГХ, если не дай бог что-то случится на этой площадке. Мы не имеем права, как чиновники, не выполнять нормативные документы. Что появится взамен, сказать очень сложно. В бюджете 2021 года какие-то деньги будут заложены. Но, понятно, что это не то количество, которое было сейчас. Но если бы нам выделили деньги, естественно, мы бы ставили площадки.

Свой двор содержите сами

- Есть ли какая-то возможность привлечь эти финансы по национальному проекту? По тому же благоустройству? Или там нет такой строчки?

- Формирование городской среды предусматривает заявку жителей, но там необходимо 20% софинансирование этих жителей, на что они абсолютно не готовы. Они могут подать заявку на благоустройство любой территории, любые люди могут подать эту заявку, но, обязательное условие – 20% софинансирование. Если хотят площадку за миллион, должны собрать 200 тысяч. Тогда в рамках этого национального проекта деньги будут выделены.

- Эти 200 тысяч, их как надо платить? Единовременно или, например, управляющая компания, которая может администрировать этот процесс, эти 200 тысяч может раскидать на жильцов, на те же восемь лет?

- Нет. А кто будет монтировать? Подрядчик не будет ждать восемь лет. Контракт будет заключен, предусматривается определенный период выполнения работ. После выполнения работ – подписание акта, ввод в эксплуатацию. Оплата должна быть произведена. Поэтому это большая проблема, когда мы начинаем говорить о финансировании, то многие желающие тут же уходят в сторону.

- На ваш взгляд, это справедливо, когда именно жители должны вкладываться в создание среды?

- Мы живем не в частном доме, там человек хочет – ставит площадку, хочет – не ставит своим детям. Мы живем в общественном пространстве, у нас есть собственность – квартира, соответственно, есть общее домовое имущество и свой двор. Я считаю, что жители должны его содержать.

- А межевание в городе произведено везде так, чтобы понимать, вот это наш двор, мы за него отвечаем?

- Нет. К сожалению, межевание произведено не везде, и вот поэтому мы говорим о муниципальных междворовых проездах. Там мы имеем право делать ремонты. А где-то двор отмежеван, и этот двор уже не межмуниципальный, он принадлежит жителям, и мы не имеем права его ремонтировать, тратить бюджетные деньги: это должны делать жители. А там, где он не отмежеван, а, допустим, дома отмежеваны только по отмостке, это все муниципальное жилье, муниципальная собственность, мы должны благоустраивать.

- То есть получается такая коллизия, что жители не заинтересованы получать межевание территории, потому что могут сказать: «Это не наша территория, ставьте там, ремонтируйте». А муниципалитет, с другой стороны, наоборот? Я тоже хотел бы, чтобы это был мой двор. Но при этом хотел, чтобы проезд или проход в этот мой двор был закрыт для посторонних. Такая же история с площадками. Вот, дети нашего двора на этой площадке играют, а другие не заходят, они же не вкладывали деньги. Но, к сожалению, в Пскове при нынешней планировке это просто нереально.

- Да, нереально. Там, где реально, у многих стоят шлагбаумы, допустим, та же Юбилейная, 51. Там есть территория для прохода и проезда, но есть большая территория, которая ограждена шлагбаумами, и туда машины ставят только собственники этих домов. Конечно, не везде есть такая техническая возможность: что-то огородить, ту же детскую площадку или сделать собственникам стоянку для машин. Но там где есть, не все хотят это делать. Пройдя по дворам, сразу можно увидеть в Пскове, где живут активные жители: там и чисто, и красиво, и шлагбаумы есть, и насаждения немного отличаются, потому что люди их покупают, люди вкладывают туда душу, люди этим живут.

- Хорошо. А таких активных жителей с годами больше или пофигистов по-прежнему много?

- Конечно, много. Но, мне кажется, что все-таки наши дворы преображаются. Особенно когда что-то делает муниципалитет, там, где сделано хорошо, люди уже не хотят, чтобы стало хуже. И начинают как-то это поддерживать. Есть замечательные дворы, мы же ездим, принимаем работы, где-то подрядчика подгоняем, где-то с жителями общаемся. Они [жители] очень активные, радеют, когда им делают ремонт во дворе и ремонтируют междворовой проезд. Вот когда мы выезжаем, я ни разу не видела, чтобы жители или старший по дому не вышел и не сказал спасибо администрации, депутату, подрядчикам. Обязательно такие есть. Понятно, что весь дом не может выйти. В основном, конечно, это наше старшее поколение.

- Потому что понимают, что когда еще такой ремонт будет. Через 20 лет. Лучше уж сразу хорошо все сделать.

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Как пресекать вандализм?



- Еще одна наша вечная проблема, городская, не только псковская: вандализм. Только сделают двор, площадку, сквер, через какое-то время вдруг оказываются поломанными скамейки или унесенные, перевернутые урны и так далее. Понятно, что теоретически можно с помощью камеры наблюдения установить, кто это, оштрафовать, но, насколько понимаю, на практике это единичный случай. Что с этим делать?

- Это сложная проблема. Ломают, уносят, воруют. Непонятно даже, для чего это делается, вплоть до того, что разбиваются какие-то информационные стенды, которые в центре города стоят. Мое глубокое убеждение: только неотвратимость административного наказания, вплоть до уголовной ответственности и активная работа полиции может привести к каким-то положительным результатам. И, конечно, огромнейшие штрафы. Вот если виновник установлен, он должен понести наказание начиная от административного и заканчивая уголовным. Мне кажется, эту категорию людей воспитывать бесполезно. Мы все разные, живем в разных условиях, в разных слоях населения, поэтому здесь только активная работа полиции и неотвратимость наказания. Если он будет знать, что его обязательно за это привлекут, если не сегодня, то завтра, наверное, вандалов станет меньше.