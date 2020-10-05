Более 230 тысяч человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса
230 120 человек в России остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.
Специалисты провели более 48 млн тестов на коронавирус. За сутки было сделано 358 тысяч исследований.
По последним данным, в России коронавирусом заболело 1 225 889 человек, 982 324 – выздоровело, 21 475 – умерло. В Псковской области выявлено 5 719 случаев заражения коронавирусом, 4 115 человек выздоровело, 66 – умерло.