СК РФ взял на контроль ситуацию с великолукскими школьниками

20:54, 05 октября 2020, ПАИ

В Псковскую область направлены криминалисты центрального аппарата СК России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе следственного комитета РФ, глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил взять на контроль ход проверки инцидента со школьниками во время линейки в школе №7 в Великих Луках.

Специалисты из Москвы окажут практическую помощь в установлении всех обстоятельств случившегося.

Сегодня, 5 октября, в правоохранительные органы поступило сообщение об оказании медицинской помощи ученикам школы №7 в Великих Луках. По данному факту следственными органами СУ СК по Псковской области проводится доследственная проверка. По предварительным данным, в детскую городскую больницу госпитализированы 13 школьников из разных классов. Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова заявила, что здоровью госпитализированных в Великих Луках детей ничего не угрожает.