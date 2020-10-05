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Общество

Вера Емельянова: Здоровью госпитализированных в Великих Луках детей ничего не угрожает

Здоровью всех госпитализированных в Великих Луках детей ничего не угрожает. Об этом завила журналистам первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова. Вице-губернатор находится в Великолукской больнице, куда были госпитализированы 13 учеников школы №7.

«Здоровью детей ничто не угрожает. Состояние не ухудшается, напротив, динамика положительная. Все те признаки, которые детей беспокоили — головокружение, головная боль — прошли. Ребята находятся под наблюдением медиков. Это наблюдение продлится до получения всех необходимых анализов, которые сейчас проходят лабораторные исследования. Предварительные анализы мы получим уже через час. Окончательные возьмем для перепроверки в Псков, для того, чтобы сделать окончательные выводы, что же послужило причиной недомогания детей», – отметила вице-губернатор.

Ранее сообщалось, что 5 октября на торжественной линейке в честь Дня учителя 13 школьникам стало плохо. Трое из детей потеряли сознание. Всех школьников доставили в великолукскую больницу. Причины плохого самочувствия детей устанавливаются. Областная прокуратура проведет проверку по факту госпитализации 13 школьников из Великих Лук. Также проверку проводит СУ СК России по Псковской области. Руководитель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко опровергла слухи о срочной выписке детей из больницы в Великих Луках.

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