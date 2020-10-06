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Общество

Госпитализированные в Великих Луках дети не жалуются на самочувствие

Дети, попавшие в больницу в Великих Луках, не жалуются на самочувствие. Об этом рассказала главный врач Великолукской детской больницы Татьяна Менькова в прямом эфире ПАИ-live 6 октября.

«Сегодня я беседовала сама с ними, они жалоб не предъявляют, – отметила Татьяна Менькова. – Дети должны провести у нас три дня, чтобы обследование носило комплексный характер».

Трёхдневный срок позволит иметь наиболее четкую картину развития заболевания.

«Симптоматика у госпитализированных детей не повторялась», – подчеркнула главный врач.

5 октября во время школьной линейки нескольким школьникам стало плохо, 13 человек были доставлены в больницу, вечером в медучреждение поступил еще один школьник.

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