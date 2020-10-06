Госпитализированные в Великих Луках дети не жалуются на самочувствие
Дети, попавшие в больницу в Великих Луках, не жалуются на самочувствие. Об этом рассказала главный врач Великолукской детской больницы Татьяна Менькова в прямом эфире ПАИ-live 6 октября.
«Сегодня я беседовала сама с ними, они жалоб не предъявляют, – отметила Татьяна Менькова. – Дети должны провести у нас три дня, чтобы обследование носило комплексный характер».
Трёхдневный срок позволит иметь наиболее четкую картину развития заболевания.
«Симптоматика у госпитализированных детей не повторялась», – подчеркнула главный врач.
5 октября во время школьной линейки нескольким школьникам стало плохо, 13 человек были доставлены в больницу, вечером в медучреждение поступил еще один школьник.