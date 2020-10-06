Более 94 млн рублей получит Псковская область на выплаты работающим с COVID-19 медикам

15:52, 06 октября 2020, ПАИ

За работу с коронавирусом медикам Псковской области выделят более 94 млн рублей. Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

94 млн 64,2 тысячи рублей получат медики, которые работают с коронавирусом в Псковской области. Всего правительство РФ выделило более 11,2 млрд рублей на выплаты медицинским работникам.

2 октября в Пскове состоялось открытие новой инфекционной больницы. Главный врач медицинского учреждения рассказала ПАИ о том, как прошел первый рабочий день.