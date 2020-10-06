Актуализировано расписание авиарейсов из псковского аэропорта
Читатель Псковского агентства информации Сергей Якубов актуализировал расписание авиарейсов из аэропорта Пскова. В нем произошли существенные изменения.
Во-первых, сегодня, 6 октября, в Пскове запустили новый авиарейс. Теперь из псковского аэропорта можно улететь в Минеральные Воды.
Во-вторых, авиарейсы в Сочи продлены на зимний период. Ранее последний рейс планировался на 24 октября. Авиакомпания решила продлить вылет самолетов по популярному направлению до 27 марта. Билеты уже появились в продаже.
Также продолжаются перелеты по направлениям Псков - Москва и Псков - Калининград.
|
Рейс
|
Время
|
Длительность
|
Авиакомпания, Самолет
|
Периодичность
|
Псков – Москва
|
07:00 – 08:20
|
1 ч 20 мин
|
АЗИМУТ, СУХОЙ СУПЕРДЖЕТ 100
|
07.10.2020 – 24.10.2020 по ПН, СР, ЧТ, СБ
|
07:00 – 08:25
|
1 ч 25 мин
|
АЗИМУТ, СУХОЙ СУПЕРДЖЕТ 100
|
26.10.2020 – 25.03.2021 по ПН, СР, ЧТ, СБ
|
Москва – Псков
|
22:50 – 00:10
|
1 ч 20 мин
|
АЗИМУТ, СУХОЙ СУПЕРДЖЕТ 100
|
06.10.2020 – 26.03.2021 по ВТ, СР, ПТ, ВС
|
Псков – Сочи
|
18:10 – 21:00
|
2 ч 50 мин
|
АЗИМУТ, СУХОЙ СУПЕРДЖЕТ 100
|
15.09.2020 – 27.03.2021 по ВТ, СБ
|
Сочи – Псков
|
14:30 – 17:25
|
2 ч 55 мин
|
АЗИМУТ, СУХОЙ СУПЕРДЖЕТ 100
|
15.09.2020 – 27.03.2021 по ВТ, СБ
|
Псков – Калининград
|
16:55 – 17:05
|
1 ч 10 мин
|
РУСЛАЙН, КАНАДЭР РЕГИОН ДЖЕТ
|
06.10.2020 – 26.03.2020 по ВТ, ПТ
|
СД-9367
|
18:00 – 19:20
|
2 ч 20 мин
|
СКОЛ, Л410
|
26.08.2020 – 30.12.2020 по СР, ПТ, ВС
|
Калининград – Псков
|
07:50 – 10:00
|
1 ч 10 мин
|
РУСЛАЙН, КАНАДЭР РЕГИОН ДЖЕТ
|
06.10.2020 – 26.03.2021 по ВТ, ПТ
|
СД-9366
|
13:00 – 16:20
|
2 ч 20 мин
|
СКОЛ, Л410
|
26.08.2020 – 30.12.2020 по СР, ПТ, ВС
|
Псков – Минеральные Воды
|
10:40 – 13:25
|
2 ч 45 мин
|
РУСЛАЙН, КАНАДЭР РЕГИОН ДЖЕТ
|
06.10.2020 – 26.03.2021 по ВТ, ПТ
|
Минеральные Воды – Псков
|
7R 970
|
13:15 – 16:15
|
3 ч 0 мин
|
РУСЛАЙН, КАНАДЭР РЕГИОН ДЖЕТ
|
06.10.2020 – 26.03.2021 по ВТ, ПТ