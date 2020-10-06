Актуализировано расписание авиарейсов из псковского аэропорта

21:48, 06 октября 2020, ПАИ

Читатель Псковского агентства информации Сергей Якубов актуализировал расписание авиарейсов из аэропорта Пскова. В нем произошли существенные изменения.

Во-первых, сегодня, 6 октября, в Пскове запустили новый авиарейс. Теперь из псковского аэропорта можно улететь в Минеральные Воды.

Во-вторых, авиарейсы в Сочи продлены на зимний период. Ранее последний рейс планировался на 24 октября. Авиакомпания решила продлить вылет самолетов по популярному направлению до 27 марта. Билеты уже появились в продаже.

Также продолжаются перелеты по направлениям Псков - Москва и Псков - Калининград.