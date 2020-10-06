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Общество

Актуализировано расписание авиарейсов из псковского аэропорта

Псков и Минеральные воды связал прямой авиарейс.

Читатель Псковского агентства информации Сергей Якубов актуализировал расписание авиарейсов из аэропорта Пскова. В нем произошли существенные изменения.

Во-первых, сегодня, 6 октября, в Пскове запустили новый авиарейс. Теперь из псковского аэропорта можно улететь в Минеральные Воды.

Во-вторых, авиарейсы в Сочи продлены на зимний период. Ранее последний рейс планировался на 24 октября. Авиакомпания решила продлить вылет самолетов по популярному направлению до 27 марта. Билеты уже появились в продаже.

Также продолжаются перелеты по направлениям Псков - Москва и Псков - Калининград.

Рейс

Время

Длительность

Авиакомпания, Самолет

Периодичность

Псков – Москва

A4 438

07:00 – 08:20

1 ч 20 мин

АЗИМУТ, СУХОЙ СУПЕРДЖЕТ 100

07.10.2020 – 24.10.2020 по ПН, СР, ЧТ, СБ

A4 438

07:00 – 08:25

1 ч 25 мин

АЗИМУТ, СУХОЙ СУПЕРДЖЕТ 100

26.10.2020 – 25.03.2021 по ПН, СР, ЧТ, СБ

Москва – Псков

A4 437

22:50 – 00:10

1 ч 20 мин

АЗИМУТ, СУХОЙ СУПЕРДЖЕТ 100

06.10.2020 – 26.03.2021 по ВТ, СР, ПТ, ВС

Псков – Сочи

A4 537

18:10 – 21:00

2 ч 50 мин

АЗИМУТ, СУХОЙ СУПЕРДЖЕТ 100

15.09.2020 – 27.03.2021 по ВТ, СБ

Сочи – Псков

A4 538

14:30 – 17:25

2 ч 55 мин

АЗИМУТ, СУХОЙ СУПЕРДЖЕТ 100

15.09.2020 – 27.03.2021 по ВТ, СБ

Псков – Калининград

7R 970

16:55 – 17:05

1 ч 10 мин

РУСЛАЙН, КАНАДЭР РЕГИОН ДЖЕТ

06.10.2020 – 26.03.2020 по ВТ, ПТ

СД-9367

18:00 – 19:20

2 ч 20 мин

СКОЛ, Л410

26.08.2020 – 30.12.2020 по СР, ПТ, ВС

Калининград – Псков

7R 969

07:50 – 10:00

1 ч 10 мин

РУСЛАЙН, КАНАДЭР РЕГИОН ДЖЕТ

06.10.2020 – 26.03.2021 по ВТ, ПТ

СД-9366

13:00 – 16:20

2 ч 20 мин

СКОЛ, Л410

26.08.2020 – 30.12.2020 по СР, ПТ, ВС

Псков – Минеральные Воды

7R 969

10:40 – 13:25

2 ч 45 мин

РУСЛАЙН, КАНАДЭР РЕГИОН ДЖЕТ

06.10.2020 – 26.03.2021 по ВТ, ПТ

Минеральные Воды – Псков

7R 970

13:15 – 16:15

3 ч 0 мин

РУСЛАЙН, КАНАДЭР РЕГИОН ДЖЕТ

06.10.2020 – 26.03.2021 по ВТ, ПТ
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