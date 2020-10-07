Почти 40% билетов раскуплено на самолет Псков - Минеральные Воды

23:22, 06 октября 2020, ПАИ

Псковичи активно покупают билеты на самолет до Минеральных Вод. На данный момент на ближайшие даты раскуплено уже около 40% билетов. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

«Уверен, направление будет востребованным жителями Псковской области», - добавил глава региона.

Авиарейс Псков - Минеральные Воды был запущен сегодня, 6 октября. Полеты из Пскова в Минеральные Воды будут выполняться два раза в неделю – по вторникам и пятницам – на 50-кресельных канадских самолетах Bombardier CRJ-100/200. Время в пути составляет примерно 2 часа 50 минут. Перевозками занимается компания «РусЛайн». Первыми пассажирами авиарейса Псков - Минеральные Воды стали 25 человек. Из Ставропольского края в Псков сегодня прилетели 8 человек.