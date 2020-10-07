Стадион «Машиностроитель» в Пскове откроется 1 декабря

14:34, 07 октября 2020, ПАИ

В Пскове 1 декабря откроется стадион «Машиностроитель». Об этом рассказал глава администрации Пскова Александр Братчиков во время пресс-конференции 7 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

К 1 декабря, по словам Александра Братчикова, стадион уже будет открыт. В конце сентября текущего года сообщалось о 80% готовности стадиона. После реконструкции «Машиностроитель» увеличится в два раза.

На реконструкцию «Машиностроителя» из средств федерального бюджета в рамках программы проведения Ганзейских дней было выделено 747 млн 381 тысяча 410 рублей. Изначально проектно-изыскательские работы были выполнены некорректно, в связи с чем реконструкция продолжалась по новой проектной документации.