Каток и прокат лыж планируют открыть на стадионе «Электрон»
Возле псковского «Электрона» планируют открыть каток и прокат лыж. Об этом рассказал глава администрации Пскова Александр Братчиков во время пресс-конференции 7 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.
«Стадион «Электрон» был передан нам как земельный участок, - отметил Александр Братчиков. – Стадион останется, сделаем велосипедные и беговые дорожки».
Также Братчиков отметил, что в планах зимой открыть там каток и прокат лыж.
«Это будет похоже на каток на московской ВДНХ, - отметил глава администрации. – Планируем сделать это место центром туризма и отдыха».
Ранее сообщалось, что реконструкция стадиона будет проводиться поэтапно. Три псковских стадиона объединят в одно юридическое лицо. Стадион «Машиностроитель» будет открыт к 1 декабря, а «Локомотив» - к концу октября текущего года.