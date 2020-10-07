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Общество

Каток и прокат лыж планируют открыть на стадионе «Электрон»

Фото ПАИ

Возле псковского «Электрона» планируют открыть каток и прокат лыж. Об этом рассказал глава администрации Пскова Александр Братчиков во время пресс-конференции 7 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Стадион «Электрон» был передан нам как земельный участок, - отметил Александр Братчиков. – Стадион останется, сделаем велосипедные и беговые дорожки».

Также Братчиков отметил, что в планах зимой открыть там каток и прокат лыж.

«Это будет похоже на каток на московской ВДНХ, - отметил глава администрации. – Планируем сделать это место центром туризма и отдыха».

Ранее сообщалось, что реконструкция стадиона будет проводиться поэтапно. Три псковских стадиона объединят в одно юридическое лицо. Стадион «Машиностроитель» будет открыт к 1 декабря, а «Локомотив» - к концу октября текущего года.

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