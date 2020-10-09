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Общество

Михаил Ведерников подвёл итоги первого дня стажировки Минпромторга в Пскове

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подвёл итоги первого дня выездной стажировки Минпромторга в Пскове в своем Instagram аккаунте.

«Сегодня подошел к концу первый день практики. Руководители структурных подразделений #МинПромТорг совместно с участниками рассмотрели актуальные вопросы промышленного развития регионов, обменялись опытом создания и реализации успешных проектов», - отметил губернатор.

По словам Михаила Ведерникова, мероприятие проходит при поддержке нашего куратора, Министра промышленности и торговли Дениса Мантурова. «Это ещё один важный инструмент, который нам предоставили федеральные коллеги для облегчения участия в федеральных государственных программах», - добавил глава региона.

«В программе на завтра обсуждение механизмов поддержки легкой промышленности, фармацевтики, автомобилестроения, промышленного туризма и ряда других сфер экономики», - написал губернатор Псковской области.

Михаил Ведерников отметил, что Псковская область впервые принимает выездную стажировку Минпромторга по программе «Федеральная Практика».

«В стажировке принимает участие 150 человек из всех субъектов #СЗФО, среди которых представители исполнительной власти регионов, бизнеса, а также сотрудники институтов развития и промышленных предприятий», - заключил глава региона.

Во время планерного заседания губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратился к участникам мероприятия с приветственным словом. Заместитель губернатора Нинель Салагаева обозначила преимущества проведения стажировки Минпромторга в Пскове и перечислила меры поддержки, которые оказываются Псковской области со стороны ведомства.
 

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