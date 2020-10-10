Следователи сообщили полную информацию об инциденте со школьниками в Великих Луках

13:19, 10 октября 2020, ПАИ

Следственное управление Следственного Комитета РФ по Псковской области сообщило наиболее полную информацию о по инциденту, который произошёл 5 октября в школе № 7 в Великих Луках.

В этот день на территории школы на открытом воздухе и с соблюдением социальной дистанции проходила торжественная линейка. Однако 13 детей почувствовали серьёзное недомогание. Ребята из разных классов жаловались на головокружение, слабость, озноб, некоторые — на тошноту.

По факту госпитализации учащихся великолукской школы №7 с торжественной линейки Следственный комитет Российской Федерации по Псковской области возбудил уголовное дело. Обстоятельства и причины произошедшего не установлены. Окончательные результаты анализов и экспертиз детей показали полное отсутствие токсичных, отравляющих и химических веществ.