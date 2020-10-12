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Общество

Из-за заболевшего COVID-19 директора дети не пошли в школу в Гдовском районе

Фото:Pixabay

Ученики Яммской школы Гдовского района не пошли на занятия из-за заболевшего коронавирусом директора школы Александра Сосницкого. Заболевание подтвердилось и у его супруги, которая работает учителем. Об этом сообщает «Псковская правда» со ссылкой на начальника управления образования Гдовского района Михаила Труса.

По словам Михаила Труса, по распоряжению администрации школы дети остались дома. Решение о дальнейшей организации образовательного процесса в Яммской школе будет принято в течение дня, после того как район получит предписание Роспотребнадзора.

Заразившиеся COVID-19 директор учреждения и его жена-педагог находятся на самоизоляции.

Ранее губернатор Михаил Ведерников заявил, что в Псковской области нет оснований для введения дистанционного обучения.

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